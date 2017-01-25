Политика
26 Января 2017 07:00
В Беларуси с официальным визитом находится премьер Сербии
Ближайшие дни в Минске пройдут под знаком белорусско-сербских отношений.
Накануне в нашу страну с официальным визитом прибыл премьер-министр Сербии Александр Вучич. Сегодня первый переговорный день — встречи в Совете Министров и Палате представителей. Стороны проведут переговоры, направленные на укрепление и расширение сотрудничества Минска и Белграда в разных отраслях. Две страны уже выстроили крепкий фундамент в партнерстве. В его основании не только политика и экономика, но и крепкая дружба. Такой характер отношений подтверждают регулярные встречи на разных уровнях.
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