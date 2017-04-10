В Беларусь сегодня прибывает парламентская делегация Польши

11 Апреля 2017 07:04

Ее возглавит сопредседатель двусторонней парламентской группы Сейма этой страны Адам Андрушкевич. Запланированы встречи в Палате представителей и переговоры в Новогрудском и Лидском райисполкомах. Кроме того, в программе визита - посещение некоторых региональных предприятий и встреча с представителями Ассоциации польского бизнеса в Беларуси.

Гости побывают в замковом комплексе "Мир", Доме-музее Адама Мицкевича в Новогрудке и в Лидском замке.