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В Беларусь сегодня прибывает парламентская делегация Польши
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11 Апреля 2017 07:04

В Беларусь сегодня прибывает парламентская делегация Польши

Ее возглавит сопредседатель двусторонней парламентской группы Сейма этой страны Адам Андрушкевич. Запланированы встречи в Палате представителей и переговоры в Новогрудском и Лидском райисполкомах. Кроме того, в программе визита - посещение некоторых региональных предприятий и встреча с представителями Ассоциации польского бизнеса в Беларуси.

Гости побывают в замковом комплексе "Мир", Доме-музее Адама Мицкевича в Новогрудке и в Лидском замке.

  

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