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В Беларусь с визитом прибыла парламентская делегация Пакистана
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2 Февраля 2017 07:05

В Беларусь с визитом прибыла парламентская делегация Пакистана

Ее возглавляет руководитель сената Миан Раза Раббани. Дорожная карта сотрудничества стран подписана два года назад. Пакистан заинтересован в наших тракторах и калийных удобрениях. В программе визита – посещение крупных белорусских предприятий. Гости встретятся с преподавателями и студентами Белгосуниверситета. А также побывают в Музее истории Великой Отечественной, Национальном художественном музее и Несвижском замке.

 

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