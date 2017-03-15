В Беларусь прибывает делегация ПА ОБСЕ во главе с Кристин Муттонен

15 Марта 2017 08:00

Сегодня в Минск по приглашению Национального собрания Беларуси прибывает делегация ПА ОБСЕ во главе с Кристин Муттонен. Сессия Парламентской ассамблеи, которая в этом году пройдет в Минске, должна стать важным шагом по дальнейшему обеспечению стабильности и безопасности в европейском регионе.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Основная цель визита - обсуждение вопросов подготовки и проведения 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске 5-9 июля 2017 года, а также официального подписания соглашения между белорусским парламентом и ПА ОБСЕ о проведении указанной сессии. Программой визита в числе прочих предусмотрена встреча госпожи Муттонен с Министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, которая состоится 16 марта 2017 года".

Ожидается, что в Минск приедут более 300 парламентариев из 56-ти стран. Для Беларуси проведение 26-й сессии – хорошая возможность повысить свою роль в вопросах мировой политики и безопасности, а также в продвижении национальных интересов и расширении экономического сотрудничества.