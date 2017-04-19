Укрепление позитивного имиджа СНГ и популяризация его деятельности на международной арене

19 Апреля 2017 07:00

Об этом на заседании в Минске говорили постпреды Содружества. Акцент на гуманитарное сотрудничество и эффективное информационное сопровождение прінятых проектов. Участники подвели итоги Совета министров иностранных дел Содружества, который прошел в начале апреля в Ташкенте. Как отметил, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, не все в Содружестве складывается. Несмотря на это, нужно показывать и позитивные моменты деятельности.

Больше узнать о культуре и традициях всех стран СНГ помогает и проект "Классика литературы Содружества". Уже выпущено 26 томов, работа будет продолжена.