Угрозу терроризма для стран ОДКБ обсудили в Москве

22 Марта 2017 21:12

Сегодня в Москве обсуждали угрозу терроризма для стран ОДКБ. Военные аналитики представили доклад, где четко показано, что из себя представляет международный терроризм и религиозный экстремизм и как с ними бороться. В первую очередь - это отслеживание людей, которые занимаются вербовкой молодежи через сети Интернет. А также борьба с наркотрафиком как одним из основных способов финансирования группировок. А также контроль миграционной политики. Только в России были завербованы в ИГИЛ 85% граждан Таджикистана, которые приехали в страну на заработки. Сегодня надо работать на упреждение, а для этого спецслужбы стран ОДКБ должны действовать сообща.

В 2016 году произошло почти 250 терактов в 29 странах мира. В этом списке в лидерах - Афганистан, Турция, Ирак и Сирия. В странах ОДКБ в прошлом году случилось 8 терактов.