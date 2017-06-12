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У белорусских депутатов сегодня очередное заседание весенней сессии
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13 Июня 2017 09:05

У белорусских депутатов сегодня очередное заседание весенней сессии

Парламентарии рассмотрят в первом чтении поправки в некоторые законы по перевозкам, адвокатской деятельности и кредитных историях. На повестке дня - и ратификация международных договоров. Всего для рассмотрения включено 14 вопросов.

На связь со студией из Овального зала выходит наш корреспондент Светлана Лукьянюк (прямое включение).

 

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