У Беларуси и России совпадают взгляды практически по всем международным вопросам

5 Июня 2017 15:02

Сегодня об этом заявил Министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей на встрече со своим коллегой Сергеем Лавровым. В конце июня исполняется 25 лет белорусско-российским дипотношениям. Главы МИД встретились в Москве, чтобы на заседании совместной коллегии подвести итоги работы диппредставительств за это время. Страны активно сотрудничают в различных интеграционных объединениях, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. Обсудили и вопросы информационного продвижения ЕАЭС на международной арене, координацию подходов к взаимоотношениям с НАТО. Также речь шла о наращивании гуманитарного сотрудничества Беларуси и России.

По итогам заседания подписано постановление коллегии МИД Беларуси и России и совместное заявление. Главы МИД посетили выставку, где в документах и фотографиях прослеживается вся история дипломатического сотрудничества за четверть века.