У Беларуси и Малайзии есть основа для углубления политического диалога

19 Декабря 2016 19:01

Начался деловой день у делегации парламента Малайзии с переговоров в Палате представителей. С Пандикаром Амином Мулиа встретился председатель нижней палаты Национального собрания. По словам Владимира Андрейченко, за последние несколько лет отношения между двумя странами заметно активизировались. Однако остается значительный нереализованный потенциал. В ходе встречи стороны подписали меморандум о межпарламентском сотрудничестве и определили дальнейшие векторы двустороннего взаимодействия.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"На сегодняшний день у нас есть необходимая основа для того, чтобы углублять наш политический диалог, развивать торгово-экономические отношения, развивать наше сотрудничество в области культуры, науки, образования, здравоохранения".