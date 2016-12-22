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У Беларуси и Малайзии есть основа для углубления политического диалога
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19 Декабря 2016 19:01

У Беларуси и Малайзии есть основа для углубления политического диалога

Начался деловой день у делегации парламента Малайзии  с переговоров в Палате представителей. С Пандикаром Амином Мулиа встретился председатель нижней палаты Национального собрания. По словам Владимира Андрейченко, за последние несколько лет отношения между двумя странами заметно активизировались. Однако остается значительный нереализованный потенциал. В ходе встречи стороны подписали меморандум о межпарламентском сотрудничестве и определили дальнейшие векторы двустороннего взаимодействия.

 

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"На сегодняшний день у нас есть необходимая основа для того, чтобы углублять наш политический диалог, развивать торгово-экономические отношения, развивать наше сотрудничество в области культуры, науки, образования, здравоохранения".

 

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