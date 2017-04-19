Страны ОДКБ продолжат совершенствовать подходы к системе коллективной безопасности

20 Апреля 2017 07:05

Об этом договорились представители Организации во время заседания Военного комитета. Десятый форум собрал в Минске начальников генеральных штабов Вооруженных сил Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Армении. Стороны также обсудили дальнейшее развитие военного строительства.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, первый замминистра обороны Беларуси: "Рассмотрено 5 основных вопросов. Основными из них являлись оценка вызовов и угроз военной безопасности в районах коллективной безопасности стран-участниц, подготовка военных кадров в системе ПВО. Ну, и ряд вопросов внутреннего характера для упрощения процедур перелетов и создания определенных органов для быстрейшего решения вопросов в рамках данной организации".

По итогам заседания Военного комитета ОДКБ был подписан протокол с принятыми решениями и поручениями по их реализации.