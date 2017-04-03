Политика
3 Апреля 2017 12:03
Стартовала весенняя сессия белорусского парламента
Интеграция в рамках Союзного государства, проведение летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, поддержка граждан в трудоустройстве. Эти темы звучат сегодня в Овальном зале Дома правительства, где стартовала весенняя сессия белорусского парламента. Только в первый день депутатам предстоит рассмотреть 10 документов, всего же их около 30-ти. Тезисы законодателей услышала в Овальном зале Светлана Лукьянюк (прямое включение).
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