3 Апреля 2017 12:03

Интеграция в рамках Союзного государства, проведение летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, поддержка граждан в трудоустройстве. Эти темы звучат сегодня в Овальном зале Дома правительства, где стартовала весенняя сессия белорусского парламента. Только в первый день депутатам предстоит рассмотреть 10 документов, всего же их около 30-ти. Тезисы законодателей услышала в Овальном зале Светлана Лукьянюк (прямое включение).