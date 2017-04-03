Главная>>Агентство теленовостей>>Политика>>Стартовала весенняя сессия белорусского парламента
Политика
RSS
Стартовала весенняя сессия белорусского парламента
Скачать Поделиться

3 Апреля 2017 12:03

Стартовала весенняя сессия белорусского парламента

Интеграция в рамках Союзного государства, проведение летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, поддержка граждан в трудоустройстве. Эти темы звучат сегодня в Овальном зале Дома правительства, где стартовала весенняя сессия белорусского парламента. Только в первый день депутатам предстоит рассмотреть 10 документов, всего же их около 30-ти. Тезисы законодателей услышала в Овальном зале Светлана Лукьянюк (прямое включение). 

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =