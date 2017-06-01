Союзному государству нужна четкая программа действий в сфере молодежной политики на длительный период

1 Июня 2017 19:16

Об этом сегодня говорили в Могилеве на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Большое внимание уделили получению образования с последующим признанием дипломов на территории Беларуси и России, общему рынку труда, межвузовским связям, волонтерскому и студотрядовскому движениям. Однако самой актуальной стала тема унификации законодательства. Дело в том, что Россия пока не имеет федеральной концепции молодежной политики, поэтому заседание может стать толчком для принятия соответствующего закона.

Участники заседания сегодня рассмотрели и вопросы государственной социальной поддержки молодежи, обеспечения права молодежи на труд. Также обсудили роль общественных объединений в работе с подрастающим поколением. В программе работы комиссии запланированы посещения Могилевского агролесотехнического колледжа, "SOS-Детской деревни Могилев" и филиала Белорусской государственной академии музыки.