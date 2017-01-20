Си Цзиньпин поздравил с 25-летием установления белорусско-китайских дипломатических отношений

20 Января 2017 12:14

Председатель КНР Си Цзиньпин также от имени народа Китая и себя лично поздравил Александра Лукашенко и белорусский народ с 25-летием установления дипломатических отношений. "Политическое взаимодоверие является прочным, мы оказываем друг другу твердую поддержку по важным вопросам, касающимся интересов наших стран. На фоне совместного строительства "Одного пояса - одного пути" прагматичное сотрудничество в различных областях является продуктивным. Обе стороны поддерживают тесные контакты и взаимодействие в международных вопросах", - отметил в своем поздравлении Си Цзиньпин.