Сегодня в посольстве Беларуси в Москве прошел брифинг по визовым вопросам

27 Января 2017 19:04

Нужно ли иностранцу получать регистрацию, приезжая в Беларусь? Где можно оформить медицинскую страховку? И сколько раз можно посетить нашу страну без визы гражданам других государств? Сегодня в посольстве Беларуси в Москве прошел специальный брифинг. Он вызвал большой интерес у представителей зарубежных дипмиссий. В зале находилось около полусотни дипломатов. Тема разговора - порядок безвизового въезда в Беларусь. Так, согласно правилам, иностранцу, приезжающему в нашу страну, регистрация не нужна, но миграционная карта обязательна! Медицинскую страховку можно оформить прямо в Национальном аэропорту Минск, страховой полис должен быть не менее 10 тысяч евро. Без визы иностранцу пребывать в Беларуси можно не более 5 дней. Количество поездок не ограничено. Главное, чтобы общая сумма дней не превышала 90 суток в год.

Юрий Ярошевич, советник-посланник посольства Беларуси в России: "Из Москвы иностранцам летать в Минск будет нельзя, так как у нас действуют внутренние рейсы между странами".

Напомним, безвизовый режим для иностранцев начинает действовать с 12 февраля этого года. Он распространяется на граждан 80 государств. Сюда входят страны Европы, включая весь Евросоюз, а так же Бразилия, Индонезия, США, Канада, Япония и другие государства.