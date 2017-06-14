Политика
15 Июня 2017 07:00
Сегодня в Минске состоится заседание 52-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России
Накануне в Доме правительства Совет утвердил повестку, где обозначены четкие шаги по взаимодействию в рамках Союзного государства. Центральное место в работе занимает реализация совместных программ. В десятке крупнейших договоренностей - космические исследования, производство электроники нового поколения и освоение полезных ископаемых. Будет обновлен и план сотрудничества. В разработку поступит новый документ, рассчитанный до 22-го года. Отдельный пункт повестки - сближение законодательства и обеспечение равных прав граждан Союзного государства.
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