Сегодня в Минске состоится заседание 52-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России

15 Июня 2017 07:00

Накануне в Доме правительства Совет утвердил повестку, где обозначены четкие шаги по взаимодействию в рамках Союзного государства. Центральное место в работе занимает реализация совместных программ. В десятке крупнейших договоренностей - космические исследования, производство электроники нового поколения и освоение полезных ископаемых. Будет обновлен и план сотрудничества. В разработку поступит новый документ, рассчитанный до 22-го года. Отдельный пункт повестки - сближение законодательства и обеспечение равных прав граждан Союзного государства.