24 Мая 2017 12:03

Сегодня в Минске состоится очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Главной темой встречи станет вопрос большого обмена пленными. Также стороны обсудят безопасность в Донбассе и, вероятно, создание новой рабочей подгруппы. Напомним, в последний раз переговорщики по Украине собирались в белорусской столице 15 мая. Тогда им удалось успешно запустить процесс верификации списка пленных.