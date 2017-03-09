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В Минске пройдет расширенное заседание Министерства иностранных дел
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10 Марта 2017 07:07

В Минске пройдет расширенное заседание Министерства иностранных дел

На повестке дня - итоги работы ведомства в прошлом году. В мероприятии примут участие члены правительства, представители Администрации Президента, Национального собрания, Нацбанка, руководители облисполкомов, Минского горисполкома и главы крупных компаний.

Запланированы доклады отдельных руководителей диппредставительств, в частности, в Словакии, Грузии, Египте, а также постоянного представителя страны при уставных органах СНГ.

  

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