В Минске пройдет расширенное заседание Министерства иностранных дел

10 Марта 2017 07:07

На повестке дня - итоги работы ведомства в прошлом году. В мероприятии примут участие члены правительства, представители Администрации Президента, Национального собрания, Нацбанка, руководители облисполкомов, Минского горисполкома и главы крупных компаний.

Запланированы доклады отдельных руководителей диппредставительств, в частности, в Словакии, Грузии, Египте, а также постоянного представителя страны при уставных органах СНГ.