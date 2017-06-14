15 Июня 2017 07:03

В белорусской столице в эти дни обсуждаются и вопросы безопасности в масштабах ОДКБ. Во вторник в Минске прошло заседание Совета министров обороны стран - участниц организации. А сегодня информационную безопасность обсудит Комитет секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ. На повестке дня также широкий спектр современных вызовов и угроз, которые оказывают негативное воздействие на обстановку в регионах коллективной безопасности. Рассмотрят и реализацию Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между странами ОДКБ.