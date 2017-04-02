2 Апреля 2017 09:01
Сегодня Беларусь и Россия отмечают День единения
Праздник, которого не имеют другие государства. Сегодня Беларусь и Россия отмечают День единения.
По случаю знаковой даты обращение народам двух стран направил Глава белорусского государства Александр Лукашенко:
"Мы вместе вносим большой вклад в обеспечение социальных гарантий и равенства прав белорусов и россиян, а также в углубление двусторонних гуманитарных связей. Высокий уровень доверия позволяет нам тесно взаимодействовать в сфере внешней политики и безопасности. За сравнительно короткий отрезок времени союзный проект раскрыл огромный созидательный потенциал для дальнейшего развития экономик Беларуси и России", - говорится в обращении.
Также с Днем единения двух народов Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина. Белорусский лидер особо подчеркнул, что совместными усилиями стороны продолжат союзное строительство и развитие интеграционных процессов на принципах равноправия и взаимного доверия.