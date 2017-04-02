2 Апреля 2017 09:01

Праздник, которого не имеют другие государства. Сегодня Беларусь и Россия отмечают День единения.

По случаю знаковой даты обращение народам двух стран направил Глава белорусского государства Александр Лукашенко:

"Мы вместе вносим большой вклад в обеспечение социальных гарантий и равенства прав белорусов и россиян, а также в углубление двусторонних гуманитарных связей. Высокий уровень доверия позволяет нам тесно взаимодействовать в сфере внешней политики и безопасности. За сравнительно короткий отрезок времени союзный проект раскрыл огромный созидательный потенциал для дальнейшего развития экономик Беларуси и России", - говорится в обращении.

Также с Днем единения двух народов Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина. Белорусский лидер особо подчеркнул, что совместными усилиями стороны продолжат союзное строительство и развитие интеграционных процессов на принципах равноправия и взаимного доверия.

В этом году День единения особенный. 20 лет нашему общему союзу и 25 - дипотношениям. Но если отклониться от сухих цифр, то некогда пилотный проект, который многие воспринимали только как эксперимент, стал по-настоящему полномасштабным союзным диалогом. Благодаря в том числе и этому опыту на политической карте мира появились Таможенный союз и Евразийский экономический союз. На совместные белорусско-российские программы ежегодно тратится более 50-ти процентов союзного бюджета. На этот год запланировано 9 новых программ. 7 из них уже реализуются, 2 будут приняты в ближайшее время. Наши народы связывают как интегрированные экономики, так и общие ценности и традиции. Беларусь и Россия - участники единого исторического процесса и близкие соседи.