Сегодня Беларусь и Пакистан отмечают 23-летие установления дипломатических отношений

3 Февраля 2017 07:07

Особая интенсификация сотрудничества между странами отмечена в последние годы. Так, в ноябре 2014 открылось посольство нашей страны в Пакистане, а в августе 2015 года – посольство исламской республики в Беларуси.

Андрей Ермолович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане:

"Дипломатические отношения между нашими странами установлены путем подписания соответствующего протокола еще 3 февраля 1994 года. Но, как это часто бывает в дипломатической практике, существует определенная временная дистанция между тем, как государства принимают решения об установлении дипломатических отношений и наступает время реальной интенсификации. С открытием посольства совпало наше осознание более активного сотрудничества с Пакистаном как важной региональной державой, которая представляет многомиллионный регион Южной Азии. Формула экономического сотрудничества между Беларусью и Пакистаном характеризуется взаимной дополняемостью. Что я имею в виду: прежде всего, Беларусь производит то, что очень интересно Пакистану, а Пакистан производит то, что в силу климатических условий не можем производить мы здесь".

Тесно взаимодействуют страны и на международной арене в решении насущных вопросов глобальной и региональной повестки дня.