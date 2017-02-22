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С.Лавров: Отношения Беларуси и России носят союзнический характер
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21 Февраля 2017 21:10

С.Лавров: Отношения Беларуси и России носят союзнический характер

Отношения Беларуси и России носят союзнический характер. А взаимодействие министерств иностранных дел двух стран развивается по-деловому. Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим коллегой Владимиром Макеем. Отметив, что нынешний этап в работе  происходит "на не очень спокойном" информационном фоне. 

Двусторонняя встреча прошла в Москве. В Гостином зале российского МИДа дипломаты обсудили вопросы сотрудничества в экономике и взаимодействии двух стран на мировой арене. Не обошли стороной и ряд вопросов по выполнению совместных программ внешней политике Союзного государства на следующие два года. А также взаимодействие в рамках ООН и ОБСЕ. Отметили и подготовку к  25-летию установления дипотношений между Беларусью и Россией. 

И сегодня глава МИД нашей страны Владимир Макей выразил соболезнование в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.

  

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