С.Лавров: Отношения Беларуси и России носят союзнический характер

21 Февраля 2017 21:10

Отношения Беларуси и России носят союзнический характер. А взаимодействие министерств иностранных дел двух стран развивается по-деловому. Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим коллегой Владимиром Макеем. Отметив, что нынешний этап в работе происходит "на не очень спокойном" информационном фоне.

Двусторонняя встреча прошла в Москве. В Гостином зале российского МИДа дипломаты обсудили вопросы сотрудничества в экономике и взаимодействии двух стран на мировой арене. Не обошли стороной и ряд вопросов по выполнению совместных программ внешней политике Союзного государства на следующие два года. А также взаимодействие в рамках ООН и ОБСЕ. Отметили и подготовку к 25-летию установления дипотношений между Беларусью и Россией.

И сегодня глава МИД нашей страны Владимир Макей выразил соболезнование в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.