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Резолюцию о развитии сотрудничества государственных служб охраны стран СНГ подписали в Минске
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19 Мая 2017 08:01

Резолюцию о развитии сотрудничества государственных служб охраны стран СНГ подписали в Минске

Резолюцию о развитии сотрудничества государственных служб охраны стран СНГ подписали в Минске. Впервые в Беларусь прибыли делегации охранных ведомств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России. На встрече обсудили ряд вопросов, направленных на развитие системы обмена опытом. Также зарубежным коллегам продемонстрировали технику, которой оснащены белорусские охранники порядка, экипировку и мастерство кинологического подразделения.

  

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