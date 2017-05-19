Политика
19 Мая 2017 08:01
Резолюцию о развитии сотрудничества государственных служб охраны стран СНГ подписали в Минске
Резолюцию о развитии сотрудничества государственных служб охраны стран СНГ подписали в Минске. Впервые в Беларусь прибыли делегации охранных ведомств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России. На встрече обсудили ряд вопросов, направленных на развитие системы обмена опытом. Также зарубежным коллегам продемонстрировали технику, которой оснащены белорусские охранники порядка, экипировку и мастерство кинологического подразделения.
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