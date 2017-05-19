19 Мая 2017 08:01

Резолюцию о развитии сотрудничества государственных служб охраны стран СНГ подписали в Минске. Впервые в Беларусь прибыли делегации охранных ведомств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России. На встрече обсудили ряд вопросов, направленных на развитие системы обмена опытом. Также зарубежным коллегам продемонстрировали технику, которой оснащены белорусские охранники порядка, экипировку и мастерство кинологического подразделения.