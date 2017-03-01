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Проведение летней сессии ПА ОБСЕ усилит роль Беларуси в вопросах мировой политики
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1 Марта 2017 15:05

Проведение летней сессии ПА ОБСЕ усилит роль Беларуси в вопросах мировой политики

Об этом сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению сессии в Минске. Встреча состоится в Минске с 5 по 9 июля. В ней примут участие около 700 делегатов из 57 стран, в том числе из США и Канады.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мероприятие такого масштаба и уровня в Беларуси проводится впервые. Оно позволит повысить роль Беларуси в вопросах мировой политики и безопасности; развитие политического диалога с парламентариями других государств откроет новые возможности по продвижению национальных интересов нашей страны, расширению торгово-экономического сотрудничества. Определена общая тематика предстоящей сессии. Пока она звучит так: "Укрепление взаимного доверия и сотрудничество во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ".

Окончательно согласовать программу и тематику сессии планируется в середине марта в ходе визита в Беларусь председателя ПА ОБСЕ Кристин Муттонен. Тогда же планируется и подписать соглашение о проведении сессии. В Минске уже подготовлена предварительная смета расходов, разрабатывается план мероприятия, определены и основные площадки.

  

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