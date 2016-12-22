Продолжается визит парламентской делегации Малайзии в Беларусь

20 Декабря 2016 12:03

Минск и Куала-Лумпур в ближайшие годы рассчитывают многократно увеличить взаимную торговлю, которая станет основным направлением работы. Об этом сегодня заявил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с высоким гостями. Беларусь поддержит поставки традиционной сельхозпродукции и каучука. Взамен готова обеспечить партнеров всей линейкой машиностроительной техники и калийных удобрений.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси: "Мы готовы полностью удовлетворить потребности Малайзии в калийных удобрениях, в том числе в рамках долгосрочных взаимовыгодных контрактов. Дальнейшая перспектива развития наших отношений - это научно-техническое сотрудничество. В качестве стартовых проектов могли бы быть сфера биотехнологий, микробиологии, лазерной оптики, новых материалов".

Также белорусский премьер обратил внимание на необходимость ускорить создание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между странами. Ее главной задачей станет разработка конкретных направлений - от актуальных экономических проектов до важных культурных инициатив.