Продолжается официальный визит президента Грузии в Беларусь

2 Марта 2017 12:01

Несмотря на то, что вчера лидеры провели насыщенные переговоры и долго общались теа-а-тет, сегодня диалог возобновился. Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили снова встретились во Дворце Независимости. Белорусский президент тепло приветствовал грузинского коллегу в Зимнем саду. Лидеры общались на ходу. Маргвелашвили делился впечатлениями от пребывания в нашей стране и посещения спортивных площадок. Главы государств смогли обменяться мнениями по дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Накануне прошло несколько раундов переговоров. Беларусь и Грузия заинтересованы в продвижении сотрудничества. Экономика стран дополняет друг друга. Товарооборот за прошлый год подрос и приближается к 100 миллионам долларов. Это рекордный показатель за последние 5 лет.

Интерес представляют поставки белорусской техники, создание совместных производств и центров сервисного обслуживания. Белорусский лидер предложил уделить особое внимание новым инициативам. В нашей стране в последнее время активно развивается hi-tech. С такой продукцией Минск уже присутствует и на грузинском рынке.

В нашей стране работают почти два десятка совместных предприятий и столько же с грузинским капиталом. В последние два года контакты стран стали интенсивнее. Этому способствовал и диалог лидеров. В графике визита Маргвелашвили на сегодня запланированы встречи в правительстве, парламенте и в БНТУ. А завершится первый исторический визит грузинского лидера посещением Кургана Славы.