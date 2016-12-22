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Пресс-секретарь Президента Беларуси о подробностях громких кадровых назначений
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21 Декабря 2016 21:03

Пресс-секретарь Президента Беларуси о подробностях громких кадровых назначений

Пресс-секретарь Главы государства рассказала журналистам подробности о причинах громких кадровых назначений в руководстве Администрации Президента. Также Наталья Эйсмонт  ответила на ряд уточняющих вопросов о поставленных Александром Лукашенко задачах по обновлению  Администрации (видео).

 

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