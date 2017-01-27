Премьер-министр Сербии посетил храм Всех святых в Минске

27 Января 2017 15:09

Посетил премьер-министр Сербии сегодня и храм Всех святых в Минске. Вместе с настоятелем протоиереем Федором Повным глава правительства Сербии спустился в крипту храма-памятника. Здесь в специальных нишах хранятся хрустальные сосуды с землей из мест гибели белорусских воинов, а также исторических сражений. Александр Вучич затеплил свечу от огня Негасимой лампады, привезенного из Иерусалима, а также прошел в усыпальницу. Здесь захоронены останки неизвестных солдат войны 1812 года, Первой и Второй мировой, а также урна с прахом узников лагеря смерти Тростенец. Для православных Сербии студентка минской Академии искусств написала икону с ликом Иоанна Предтечи, ее передадут в Белград в храм Святого Саввы.