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Политика
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1 Марта 2017 19:09

Представители Донецкой и Луганской области пообщались с прессой

Состоялась очередная встреча трехсторонней контактной группы в Минске, прошли заседания по всем четырем подгруппам, особое внимание было уделено вопросам работы и безопасности Донецкой фильтровальной станции, ее разминированию и прекращению обстрела.

Встреча трехсторонней контактной группы

Следующая встреча - 15 марта. Подход к прессе сделали представители Донецкой и Луганской областей.

  

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