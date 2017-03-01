Политика
1 Марта 2017 19:09
Представители Донецкой и Луганской области пообщались с прессой
Состоялась очередная встреча трехсторонней контактной группы в Минске, прошли заседания по всем четырем подгруппам, особое внимание было уделено вопросам работы и безопасности Донецкой фильтровальной станции, ее разминированию и прекращению обстрела.
Следующая встреча - 15 марта. Подход к прессе сделали представители Донецкой и Луганской областей.
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