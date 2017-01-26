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Правительственная делегация Сербии посетила Музей истории Великой Отечественной войны
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26 Января 2017 19:09

Правительственная делегация Сербии посетила Музей истории Великой Отечественной войны

Сегодня же правительственная делегация Сербии во главе с председателем правительства Александром Вучичем посетила белорусский Музей истории Великой Отечественной войны. Гости ознакомились с его экспонатами. Александр Вучич оставил запись в книге почетных гостей.

  

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