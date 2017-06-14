Повышение эффективности совместных программ Союзного государства

15 Июня 2017 15:05

Эта тема стала главной на заседании сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

Как заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, парламентарии должны активнее участвовать в подготовке документов для развития Союзного государства. Еще одним важным пунктом встречи в Доме правительства стало сближение законодательства в обеспечении равных прав граждан и, конечно, в вопросах торгово-экономического сотрудничества. Сегодня попытались выработать и смоделировать план действий на ближайшие пять лет.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы считаем, что потенциал Союзного государства сегодня использован не полностью. Об этом говорили сегодня члены Парламентского собрания. Это, в первую очередь, в части обеспечения равных прав граждан России и Беларуси и вопросы торгово-экономического сотрудничества. Поэтому позиция союзных парламентариев однозначная: надо нам более решительно работать по преодолению препятствий, которые есть. Зачастую они бывают надуманными. Снимать. На это будут нацелены первоочередные задачи по развитию Союзного государства, которые разрабатываются на 2018-2022 год".

В работе сессии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России. Среди совместных программ, на которые нужно сделать акцент, особо выделены экономические, которые формируют равные условия для субъектов хозяйствования. А также программы, работающие на укрепление научного потенциала Союзного государства.

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства:

"Я считаю, что это должно быть одним из ключевых пунктов нашего российско-белорусского взаимодействия. Потому что потенциал и там, и там высокий. Без модернизации производства - а здесь нужна наука - двигаться вперед будет тяжело, имею в виду экономическое развитие. Наука дает очень хороший продукт экспортному производству".

В следующий раз союзные парламентарии соберутся в Брянске в декабре. Главные темы - социальная политика и создание равных условий для защиты прав граждан. В частности, речь пойдет о законодательстве в сферах здравоохранения и образования.