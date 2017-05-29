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Повестку Совета министров иностранных дел и саммита СНГ в Минске обсудят постпреды стран Содружества
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30 Мая 2017 08:01

Повестку Совета министров иностранных дел и саммита СНГ в Минске обсудят постпреды стран Содружества

Участники переговоров также подведут итоги заседания Совета глав правительств объединения - встреча прошла на прошлой неделе в Казани. Ее ключевые вопросы - экономическое взаимодействие стран СНГ, обеспечение транспортной безопасности и использование атомной энергии в мирных целях.  

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