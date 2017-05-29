Повестку Совета министров иностранных дел и саммита СНГ в Минске обсудят постпреды стран Содружества

Политика
30 Мая 2017 08:01
Повестку Совета министров иностранных дел и саммита СНГ в Минске обсудят постпреды стран СодружестваУчастники переговоров также подведут итоги заседания Совета глав правительств объединения - встреча прошла на прошлой неделе в Казани. Ее ключевые вопросы - экономическое взаимодействие стран СНГ, обеспечение транспортной безопасности и использование атомной энергии в мирных целях.
Другие новости
30.05.2017 07:02 / Политика В Минске пройдет заседание парламентского комитета ЦЕИ
26.05.2017 21:23 / Политика Политика всесторонней открытости и прозрачности в вопросах развития ядерной энергетики - принципиальная позиция Беларуси
26.05.2017 19:01 / Политика Беларусь рассчитывает на последовательное сокращение изъятий и ограничений в ЕАЭС
26.05.2017 15:02 / Политика 13 проектов документов рассматривают на заседании глав правительств СНГ
25.05.2017 12:08 / Политика В ООН приняли инициированную Беларусью резолюцию о роли профессионального перевода в сближении народов
24.05.2017 21:09 / Политика В Минске завершилась очередная встреча трехсторонней контактной группы
24.05.2017 12:03 / Политика Сегодня в Минске состоится очередной раунд переговоров контактной группы
23.05.2017 15:15 / Политика Минск заинтересован в расширении диалога с разными регионами стран Евросоюза
23.05.2017 15:09 / Политика Молодые дипломаты Беларуси и России заключили в Минске меморандум о сотрудничестве
23.05.2017 15:07 / Политика О развитии регионов на примере Орши говорят сегодня на выездном заседании Совмина
23.05.2017 12:05 / Политика В Оршанском районе проходит выездное заседание Президиума Совета Министров
22.05.2017 19:04 / Политика Беларусь заинтересована в более активном диалоге с региональными властями стран ЕС и ВП
21.05.2017 21:26 / Политика Министерство юстиции зарегистрировало кампанию "Говори правду"
21.05.2017 21:16 / Политика Эксклюзивное интервью сербского лидера "Главному эфиру"
19.05.2017 21:10 / Политика В Минске состоялась конференция "Минский диалог: 25 лет внешней политике Беларуси"
19.05.2017 15:11 / Политика Франция и США должны обеспечить преемственность внешней политики по отношению к Беларуси
19.05.2017 11:20 / Политика В. Макей: Технические переговоры с ЕС по визовой либерализации и реадмиссии продолжаются
19.05.2017 10:15 / Политика Владимир Макей: МИД всегда будет поддерживать конструктивные "фабрики мысли"
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия