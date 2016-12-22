Последняя в этом году встреча контактной группы пройдет сегодня в Минске

21 Декабря 2016 12:05

За 2016-й переговорщики так и не добились весомых результатов в выполнении минских соглашений. Как ожидается, основной темой диалога на встрече станут факты нарушения перемирия в Донбассе, а также создание новых зон безопасности у линии соприкосновения. При этом в Киеве настаивают на соблюдении режима тишины, называя это ключевым условием. По словам экспертов, остальные вопросы политического пакета - амнистия, модальности выборов и изменения в Конституцию Украины - станут предметом обсуждения уже в ходе январской встречи.