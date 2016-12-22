Главная>>Агентство теленовостей>>Политика>>Последняя в этом году встреча контактной группы пройдет сегодня в Минске
Политика
RSS
Последняя в этом году встреча контактной группы пройдет сегодня в Минске
Скачать Поделиться

21 Декабря 2016 12:05

Последняя в этом году встреча контактной группы пройдет сегодня в Минске

За 2016-й  переговорщики так и не добились весомых результатов в выполнении минских соглашений. Как ожидается, основной темой диалога на встрече  станут факты нарушения перемирия в Донбассе, а также создание новых зон безопасности у линии соприкосновения. При этом в Киеве настаивают на соблюдении режима тишины, называя это  ключевым условием. По словам экспертов, остальные вопросы политического пакета - амнистия, модальности выборов и изменения в Конституцию Украины - станут предметом обсуждения уже в ходе январской встречи.

 

Другие новости

Беларусь ювелирная Беларусь ювелірная Foreign diplomats and their spouses visit jewelry factory 16.12.2016 21:30 / Политика Беларусь ювелирная

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =