Польско-белорусская парламентская группа посетила культурные достопримечательности Беларуси

13 Апреля 2017 07:14

В рамках визита в нашу страну польско-белорусской парламентской группы во главе с депутатом сейма Польши Адамом Андрушкевичем состоялись деловые встречи, делегация посетила культурные достопримечательности Беларуси: замковый комплекс "Мир", Дом-музей Адама Мицкевича в Новогрудке и Лидский замок.

Адам Андрушкевич, руководитель белорусско-польской парламентской группы, депутат сейма Польши: "Это очень важный момент, потому что после 10-летнего перерыва мы возобновляем сотрудничество между нашими странами на уровне парламентских групп, которые будут заниматься конкретными проектами, в первую очередь, экономическими, культурными, а также в сфере образования и науки. Мы видим, что продолжение и развитие отношений между Республикой Польшей и Республикой Беларусь действительно будут иметь свои результаты".

Новогрудский завод металлоизделий - особый объект в программе визитов парламентской группы. По договоренности с польской стороной предприятие планирует получить инвестиции на модернизацию.