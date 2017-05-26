Политика всесторонней открытости и прозрачности в вопросах развития ядерной энергетики — принципиальная позиция Беларуси

26 Мая 2017 21:23

Сегодня на площадке строительства АЭС в Островце побывали свыше 25 глав и представителей дипломатических миссий, аккредитованных в республике. В состав делегации вошли послы ряда европейских стран, включая Германию, Великобританию, Швецию, а также представители Японии и Турции. Визит был организован по просьбе самих дипломатов с целью ознакомиться на месте с реализуемым в нашей стране проектом атомной электростанции и изучить вопросы ее безопасности. Представители Министерства энергетики Беларуси и руководство станции ответили на все интересующие вопросы. Дипломатам организовали экскурсию на стройплощадку и в учебный центр АЭС.

Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси: "В особенности я хочу подчеркнуть, что я чрезвычайно впечатлена тем и благодарна белорусским властям за ту прозрачность, с которой нас принимают. По сути, мы имеем возможность доступа на всей территории площадки строительства. Я считаю, что чрезвычайно важно продолжать работать в этом направлении и быть открытым в отношении строительства и работы с населением и мировой общественностью, поскольку в мире есть много вопросов, зачастую тревогу вызывают объекты ядерной энергетики. И такая открытость способствует позитивному восприятию подобных объектов".

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси: "С точки зрения стратегического замысла этот объект, конечно, очень нужен Беларуси и не только с точки зрения диверсификации топлива, а в первую очередь с точки зрения, что это новейшие технологии, которые базируются на ядерном фундаменте. Это совершенно новая отрасль, высокотехнологичная, которой раньше не было. И с точки зрения социальной можно посмотреть - это улучшение жизни близлежащих поселков - Островца, Гродненской области и Беларуси".

По словам представителей дипломатических миссий, процесс строительства Белорусской АЭС высокотехнологичный и безопасный. Такие визиты дипломатов обещают стать традиционными. Приглашают принять участие в таких встречах белорусские специалисты всех заинтересованных международных экспертов.