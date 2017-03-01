Политическая подгруппа по Украине завершила переговоры в Минске

1 Марта 2017 19:08

Представители Киева и самопровозглашенной ДНР договорились об отводе тяжелых вооружений в Донбассе. Однако конкретные даты пока еще обсуждаются. Предварительно, процесс отвода планируют завершить к 5-6 марта. Следующее заседание контактной группы по Украине в Минске пройдет 15 марта. В повестке дня будет проект закона об амнистии и модальности местных выборов в Донбассе.