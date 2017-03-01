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Политическая подгруппа по Украине завершила переговоры в Минске
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1 Марта 2017 19:08

Политическая подгруппа по Украине завершила переговоры в Минске

Представители Киева и самопровозглашенной ДНР договорились об отводе тяжелых вооружений в Донбассе. Однако конкретные даты пока еще обсуждаются. Предварительно, процесс отвода планируют завершить к 5-6 марта. Следующее заседание контактной группы по Украине в Минске пройдет 15 марта. В повестке дня будет проект закона об амнистии и модальности местных выборов в Донбассе.

  

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