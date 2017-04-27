Почти половина участников сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске подтвердила регистрацию

27 Апреля 2017 19:07

Почти половина участников летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Минске, уже подтвердила регистрацию на форум. Об этом сегодня журналистам рассказал вице-спикер Палаты представителей Болеслав Пирштук.

Напомним, сессия Ассамблеи пройдет в нашей стране впервые и начнется 5 июля. Она соберет в столице около 700 гостей из 57-ми стран. Ключевыми темами станут терроризм, кибербезопасность, затяжные конфликты, изменение климата, а также миграция и укрепление механизмов ОБСЕ по обеспечению прав человека. В начале недели белорусские парламентарии во главе с вице-спикером стали участниками заседания Бюро Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Копенгагене, где заявили о готовности проведения сессии в Минске.

Болеслав Пирштук, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "У нас все идет по плану. В данный момент мы находимся строго в том графике, который для себя наметили. У нас нет абсолютно никаких сомнений, что к этому важному ключевому мероприятию мы подойдем с полной готовностью. Именно белорусская сторона сформулировала тему сессии, с которой согласились наши коллеги - укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ".

В начале мая Минск посетит делегация Международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Гости оценят готовность страны к принятию масштабного форума. Напомним, летняя сессия - это наиболее значимое событие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Именно здесь выбирают руководство, принимаются декларации и резолюции.