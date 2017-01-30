Парламентская делегация Беларуси с официальным визитом направилась в Польшу

30 Января 2017 07:01

Это первая двусторонняя встреча депутатов в Варшаве за долгое время. Повестка дня насыщенная: парламентарии посетят польский Сейм, ожидаются переговоры с маршалом и вице-маршалом, с представителями исполнительной власти Польши. Напомним, на минувшей неделе депутаты приняли план международного сотрудничества на этот год. Белорусский парламент заинтересован в активизации контактов с различными регионами и странами мира. Это укрепит имидж страны и повысит инвестпривлекательность.

Валерий Воронецкий, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "На повестке дня, конечно, расширение межпарламентских связей, контактов, сотрудничества, но не во имя и не сотрудничество ради сотрудничества, а для того, чтобы наращивать наше экономическое взаимодействие, сотрудничество в области границы, таможни, межрегиональное сотрудничество. Стремимся сбалансировать нашу внешнюю политику".

В этом году запланирован обмен визитами с парламентами Вьетнама и Пакистана. Ожидаются официальные визиты в Беларусь руководителей парламентов Китая, Индии, Казахстана, Чехии, Словакии и других стран мира.