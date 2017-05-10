Открытый диалог сенаторов и пионеров

10 Мая 2017 15:12

Пионеры со всей страны сегодня впервые дискутировали в Совете Республики. Он стал площадкой для открытого диалога сенаторов и самых активных участников организации. Темами разговора стали преемственность поколений, молодежная политика и парламентаризм. В начале встречи юным гостям рассказали, как проходит обсуждение законопроектов и голосование. А затем пионеры смогли задать вопросы экспертам, в том числе заместителю председателя Совета Республики Национального собрания Марианне Щеткиной.

Марианна Щеткина, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: "С чем мы связываем всегда надежды, когда говорим о молодежи? Это те люди, которые будут управлять страной, это те люди, от которых будет зависеть судьба страны, будущих поколений. Конечно же, обсуждение сразу же с уровня молодежи таких вещей, как проблемы, которые существуют в стране, проблемы парламентаризма, развития парламентаризма молодежного, их непосредственное участие не только в обсуждении, но и в принятии решений".

Виктория Меннанова, председатель центрального совета БРПО: "Сегодня интересно ребятам узнать, насколько сложно быть политиком, насколько сложно этому обучаться. Мы полагаем такие диалоги проводить и далее, потому что в таких диалогах ребята мотивируются на дальнейшие подвиги, дальнейшие свершения".

Сегодня белорусская организация объединяет более 650 тысяч пионеров и октябрят. Встреча с сенаторами прошла накануне юбилея. 19 мая исполнится 95 лет пионерскому движению. Беларусь примет участников международного пионерского слета из России и Казахстана.