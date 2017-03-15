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Политика
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15 Марта 2017 18:20

Очередное заседание трехсторонней контактной группы прошло в Минске

Мартин Сайдик выразил свое разочарование нынешней ситуацией в зоне конфликта на Донбассе. Не решены ключевые вопросы по украинским предприятиям, что усиливает напряженность между сторонами и дает отрицательный эффект. Нынешняя ситуация не способствует успеху минских соглашений и даже приобретает опасный характер.

Следующая встреча состоится 29 марта.

  

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