Главная>>Агентство теленовостей>>Политика>>Очередное заседание контактной группы по Украине состоится сегодня в Минске
Политика
RSS
Очередное заседание контактной группы по Украине состоится сегодня в Минске
Скачать Поделиться

29 Марта 2017 07:04

Очередное заседание контактной группы по Украине состоится сегодня в Минске

Сегодня в Минске состоится очередное заседание контактной группы по урегулированию украинского конфликта. На встрече будут обсуждаться вопросы безопасности и обмена пленными. Кроме того, планируется обсудить ряд тем, связанных с разминированием территорий и восстановлением жизненно важных объектов инфраструктуры Донбасса, обеспечение населения водой и энергией, а также помощь, которую может оказать в этом международное сообщество.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =