Общественная организация "Белая Русь" начинает подготовку к своему третьему съезду

28 Января 2017 15:07

В декабре Президиум Республиканского Совета дал старт отчетно-выборочной кампании в организационных структурах "Белой Руси", которая и завершится проведением съезда объединения. Сегодня на расширенном заседании совета стала известна дата проведения мероприятия - это 28 октября. Планируется, что в этот день будет дана оценка работы общественного объединения и намечены дальнейшие пути развития объединения.

Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации РОО "Белая Русь": "Принимаются решения о проведении третьего съезда, о тех задачах, которые стоят перед съездом".

Объединение "Белая Русь" сегодня насчитывает более 160 тысяч участников. За 9 лет работы структура стала одной из самых влиятельных общественно-политических организаций страны.