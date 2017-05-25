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О развитии регионов на примере Орши говорят сегодня на выездном заседании Совмина
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23 Мая 2017 15:07

О развитии регионов на примере Орши говорят сегодня на выездном заседании Совмина

Рассматриваются вопросы модернизации, инвестиций, занятости. Участники уже посетили 4 предприятия. А в эти минуты стартует непосредственно заседание Президиума Совмина.

Сегодня в Орше работает наша съемочная группа. И сейчас на связь со студией выходит корреспондент Светлана Лукьянюк (прямое включение).

  

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