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МИД: Новая администрация США сохраняет устаревшие и необъективные стереотипы в отношении Беларуси
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14 Июня 2017 15:03

МИД: Новая администрация США сохраняет устаревшие и необъективные стереотипы в отношении Беларуси

Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали очередное продление указа о "чрезвычайном положении" в отношении Беларуси. Этот документ, напомним, был принят еще в 2006 Джорджем Бушем-младшим. В МИД отметили, что для официального Минска неприемлемы утверждения американской стороны о том, что Беларусь, делающая все возможное для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для США угрозу. Также в ведомстве подчеркнули, что Беларусь нацелена на продолжение начатого конструктивного диалога с США.

  

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