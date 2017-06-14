Политика
14 Июня 2017 15:03
МИД: Новая администрация США сохраняет устаревшие и необъективные стереотипы в отношении Беларуси
Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали очередное продление указа о "чрезвычайном положении" в отношении Беларуси. Этот документ, напомним, был принят еще в 2006 Джорджем Бушем-младшим. В МИД отметили, что для официального Минска неприемлемы утверждения американской стороны о том, что Беларусь, делающая все возможное для укрепления региональной и международной безопасности, может представлять для США угрозу. Также в ведомстве подчеркнули, что Беларусь нацелена на продолжение начатого конструктивного диалога с США.
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