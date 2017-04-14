"Нормандская четверка" провела телефонные переговоры

18 Апреля 2017 07:02

Лидеры Франции, Германии, Украины и России подчеркнули важность строгого соблюдения пасхального перемирия в Донбассе. Оно было достигнуто три недели назад во время заседания контактной группы по Украине. Кроме того, лидеры подтвердили приверженность выполнению минских соглашений. Олланд, Меркель, Порошенко и Путин призвали "активизировать работу по решению проблемы обмена удерживаемых лиц по формуле "всех на всех". Отдельно отмечены усилия Франсуа Олланда по разрешению конфликта в Украине. Стороны выразили надежду, что работа в этом направлении продолжится и после президентских выборов во Франции. Напомним, пасхальное перемирие в Донбассе началось 13 апреля.