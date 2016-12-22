Николай Бардюжа: Усовершенствовать подходы к системе коллективной безопасности с учетом новых вызовов

21 Декабря 2016 15:08

Усовершенствовать подходы к системе коллективной безопасности с учетом новых вызовов. Об этом заявил Генсекретарь ОДКБ Николай Бардюжа после заседания военного комитета, которое состоялось сегодня в Минске. Большое внимание уделили оценке военно-политической обстановки в мире. Она с каждым днем ухудшается, обостряется. А это, естественно, требует внимания военного альянса. В свою очередь, отвечая на вопрос журналистов о пользе проведения совместных учений в рамках ОДКБ, начальник Генштаба Вооруженных сил Олег Белоконев отметил, что каждое государство имеет свои национальные особенности. Комплексные учения, прежде всего, это военная составляющая, которая дает возможность проанализировать, чего достигла каждая из стран-участниц, и при необходимости принять это на вооружение.

Николай Бордюжа, Генеральный секретарь ОДКБ: "Очень большое внимание начальники генеральных штабов уделили оценки военно-политической обстановки. Вы знаете, что она с каждым днем ухудшается, она обостряется, мы видим те маневры, которые НАТО проводит вблизи наших границ. Это, естественно, требует нашего внимания, естественно, требует внимания и оценка, которая складывается в азиатском регионе, с учетом фактора в Афганистане. И сегодня достаточно глубоко были обсуждены эти вопросы, выработаны общие позиции. Поэтому я думаю, что это даст нам основание в сфере дальнейшей работы в системе безопасности, ориентируя ее на новые элементы в политической обстановке".

И сегодня сделали официальное заявление - в 2017 году заработает центр кризисного реагирования ОДКБ. Решение о создании подписано. Для этого есть вся нормативная база, которая будет регулировать его деятельность. Речь идет о том, чтобы обеспечить постоянное взаимодействие с государствами в сфере обмена информацией, проведения закрытых видеоконференцсвязей, оценки ситуации в том или ином регионе. Его апробация пройдет на базе Беларуси, Казахстана и России