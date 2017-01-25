Начался официальный визит председателя правительства Сербии в Беларусь

25 Января 2017 19:01

Сегодня начался официальный визит председателя правительства Сербии Александра Вучича. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск полчаса назад.

Известно, что Александр Вучич проведет в Беларуси три дня. Первый переговорный день - завтра. Встречи в Совете Министров и Палате представителей. Планируется, что основными темами для обсуждения станут укрепление и расширение взаимодействия Минска и Белграда в разных отраслях.

Завтра премьер-министр Сербии проведет переговоры со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Главы правительств подпишут ряд международных документов по линии двустороннего сотрудничества. Александр Вучич встретится и со спикерами обеих палат белорусского парламента. Ждут премьера Сербии и на Минском автомобильном заводе.