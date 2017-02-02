На границе с Беларусью Россия вводит режим пограничной зоны

2 Февраля 2017 19:09

Россия приняла решение об установлении погранзоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления, заявили сегодня в МИДе нашей страны. Накануне ФСБ России поручила установить пограничную зону в пределах Брянской, Смоленской и Псковской областей с 6 февраля.

В МИД нашей страны при этом полагают, что драматизировать данную ситуацию не стоит. Как сообщила заместитель начальника управления информации - начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина, данный документ анализируется. Но сразу же следует обратить внимание на два важных аспекта.

Мария Ваньшина, начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси:

"Во-первых, вопреки всем существующим договоренностям российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления. С учетом уровня прямого взаимодействия наших пограничных служб и их взаимного представительства подобная нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые вопросы.

Во-вторых, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез с целым рядом существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией".

В МИД Беларуси особо подчеркивают, что в этом случае инициатива исходит не от белорусской стороны. И отметили, что, к сожалению, это не первый подобный случай. Схожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России.