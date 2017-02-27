Главная>>Агентство теленовостей>>Политика>>На активную работу по формированию позитивного имиджа Беларуси за рубежом настроен белорусский парламент
Политика
RSS
На активную работу по формированию позитивного имиджа Беларуси за рубежом настроен белорусский парламент
Скачать Поделиться

27 Февраля 2017 19:02

На активную работу по формированию позитивного имиджа Беларуси за рубежом настроен белорусский парламент

Сегодня об этом журналистам заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук. Депутаты шестого созыва готовы к активной работе парламентских групп и сотрудничеству в международных организациях. Именно эти вопросы обсуждались на прошлой неделе на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Заседание прошло в Вене. Белорусская делегация провела ряд переговоров и встреч с коллегами из других стран, а также с руководством европейской структуры.

Болеслав Пирштук, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"На всех уровнях к белорусской делегации было хорошее, теплое отношение. И мы убедились, что и в процессе общения, и в процессе заседания достаточно позитивно звучала Республика Беларусь в ходе выступлений, особенно у тех докладчиков, которые обсуждали темы, связанные с ситуацией вокруг Беларуси. Прежде всего, это вопрос Украины обсуждается. Отношения Российской Федерации с Украиной, вопросы Нагорного Карабаха, вы знаете, там есть определенные трудности у наших партнеров - Азербайджана и Армении. И Республика Беларусь во всех этих процессах фигурировала как хорошая такая, миротворческая площадка по достижению мира на сопредельных территориях".

С 15 по 17 марта Беларусь планирует посетить председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен. Ожидается подписание соглашения между белорусским парламентом и европейской организацией. Напомним, в июле Минск будет принимать 26-ю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая соберет около 700 гостей почти из 60 стран.

  

Другие новости

Макей и Лавров. О политике Макей і Лаўроў. Аб палітыцы 11.02.2017 21:14 / Политика Макей и Лавров. О политике

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =