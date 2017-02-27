На активную работу по формированию позитивного имиджа Беларуси за рубежом настроен белорусский парламент

27 Февраля 2017 19:02

Сегодня об этом журналистам заявил заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук. Депутаты шестого созыва готовы к активной работе парламентских групп и сотрудничеству в международных организациях. Именно эти вопросы обсуждались на прошлой неделе на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Заседание прошло в Вене. Белорусская делегация провела ряд переговоров и встреч с коллегами из других стран, а также с руководством европейской структуры.

Болеслав Пирштук, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"На всех уровнях к белорусской делегации было хорошее, теплое отношение. И мы убедились, что и в процессе общения, и в процессе заседания достаточно позитивно звучала Республика Беларусь в ходе выступлений, особенно у тех докладчиков, которые обсуждали темы, связанные с ситуацией вокруг Беларуси. Прежде всего, это вопрос Украины обсуждается. Отношения Российской Федерации с Украиной, вопросы Нагорного Карабаха, вы знаете, там есть определенные трудности у наших партнеров - Азербайджана и Армении. И Республика Беларусь во всех этих процессах фигурировала как хорошая такая, миротворческая площадка по достижению мира на сопредельных территориях".

С 15 по 17 марта Беларусь планирует посетить председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен. Ожидается подписание соглашения между белорусским парламентом и европейской организацией. Напомним, в июле Минск будет принимать 26-ю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая соберет около 700 гостей почти из 60 стран.