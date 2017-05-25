Молодые дипломаты Беларуси и России заключили в Минске меморандум о сотрудничестве

23 Мая 2017 15:09

Встреча представителей молодежных и ветеранских структур МИД двух стран проходит в эти дни в Минске. Мероприятие приурочено к 25-летию дипотношений. Как подчеркнул Министр иностранных дел Владимир Макей, необходимо сохранять и развивать тесные двусторонние связи между странами в различных сферах. Также глава МИД Беларуси сообщил, что 30 мая в Москве пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства.