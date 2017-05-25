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Молодые дипломаты Беларуси и России заключили в Минске меморандум о сотрудничестве
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23 Мая 2017 15:09

Молодые дипломаты Беларуси и России заключили в Минске меморандум о сотрудничестве

Встреча представителей молодежных и ветеранских структур МИД двух стран проходит в эти дни в Минске. Мероприятие приурочено к 25-летию дипотношений. Как подчеркнул Министр иностранных дел Владимир Макей, необходимо сохранять и развивать тесные двусторонние связи между странами в различных сферах. Также глава МИД Беларуси сообщил, что 30 мая в Москве пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства.

  

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