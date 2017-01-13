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Политика
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13 Января 2017 13:20

Миссия SEED МАГАТЭ посетит Беларусь 16-20 января

Эксперты оценят устойчивость островецкой площадки и систем БелАЭС. Итоговый доклад миссии ожидается не раньше марта, как заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД РБ Дмитрий Мирончик.

As a result of its work, the mission will prepare a report. It will be published in March. 

  

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