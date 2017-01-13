Политика
13 Января 2017 13:20
Миссия SEED МАГАТЭ посетит Беларусь 16-20 января
Эксперты оценят устойчивость островецкой площадки и систем БелАЭС. Итоговый доклад миссии ожидается не раньше марта, как заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД РБ Дмитрий Мирончик.
As a result of its work, the mission will prepare a report. It will be published in March.
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